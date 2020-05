Barça : les joueurs ont reçu la visite de Bartomeu

Le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu, accompagné du CEO du club Òscar Grau, a rendu visite aux joueurs ce samedi à l'entraînement.

Les joueurs du , qui s'entraînaient ce samedi matin à la Ciutat Esportiva, ont reçu la visite du président Josep Maria Bartomeu.

Accompagné du CEO du club, Òscar Grau, Bartomeu est venu "prendre des nouvelles sur la santé du staff et des membres de l'effectif blaugrana après les premières semaines d'entraînement après le confinement."

La Liga pourra reprendre à partir du 8 juin

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Il a aussi informé les Catalans sur le retour des compétitions ( et Ligue des Champions). Bartomeu et Grau ont assisté à l'entraînement et ont échangé avec un groupe de dix joueurs puis avec un autre groupe", précise le site officiel du club.

Le FC Barcelone, leader de La , n'a plus joué depuis le 7 mars et une victoire contre la (1-0), puisque le championnat a été suspendu en raison de l'épidémie de Covid-19.

L'entraînement individuel a repris le 8 mai au centre d'entraînement du Barça. Aujourd'hui, les joueurs s'entraînent par groupes de 10 maximum. Ils pourraient retrouver la compétition à partir du 8 juin, comme l'a annoncé le gouvernement ce samedi.