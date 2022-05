Le Barça réagit à la rumeur Lewandowski

Le directeur du FC Barcelone, Mateu Alemany, a démenti les informations selon lesquelles le club aurait tenu une réunion avec l'agent de Robert Lewandowski en vue d’un transfert estival.

L'attaquant du Bayern Munich a fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant un départ l’été prochain et il s’est dit il envisage de relever un nouveau défi dans un nouveau championnat au bout d’un long séjour en Bundesliga.

Le Barça a été cité comme une destination possible, mais les suggestions selon lesquelles les discussions ont déjà eu lieu ont été totalement démenties.

Pas de discussions avec l'agent de Lewandowski

Interrogé par Movistar sur les rumeurs. Alemany a répondu : "Il n'y a pas eu de réunion avec l'agent de Lewandowski. De plus, je n'aime pas parler du processus de négociations - c'est quelque chose de privé. Nous n'aimons pas parler des joueurs qui sont sous contrat avec d'autres clubs".

Le Bayern Munich a déclaré publiquement son désir est de conclure un nouveau contrat avec Lewandowski, qui a marqué 49 buts cette saison et participé donc grandement au 10e triomphe national consécutif du Bayern.

Cependant, GOAL a pu confirmer que des plans d'urgence sont en cours d'élaboration en Bavière pour remplacer le prolifique attaquant.

Alemany évoque les contrats de Gavi et de Dembélé

Alemany a également fait le point sur l'avancement des contrats de Gavi et d'Ousmane Dembele.

Le contrat actuel de Dembele expire cet été, tandis que le jeune prodige Gavi sera libre l'année prochaine. "Les négociations sont longues, ce n'est pas facile", a-t-il déclaré à Barca TV.

"Nous avons fixé une barre salariale et la proportionnalité est très stricte. La situation financière dont nous avons hérité est très délicate et il n'est pas facile de trouver un point d'équilibre. Nous espérons pouvoir le fermer le plus tôt possible et qu'ils puissent continuer ici pendant de nombreuses années".