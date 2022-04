Lewandowski prêt à rejoindre le Barça

Selon le quotidien catalan Sport, Lewandowski a signifié au FC Barcelone, par l'intermédiaire de son entourage, qu'il était enclin à rallier le Nou Camp. Il fera tout ce qu'il peut pour venir et c'est sa priorité.

Lewandowski se serait proposé à Barcelone dès le mois de janvier dernier. Sa relation avec le Bayern s'est détériorée car ils ne lui ont offert qu'un an sur son contrat qui expire en 2023. Il pense que son cycle à Munich est terminé. Et l’Espagne est sa destination préférentielle.

Haaland reste la priorité du Barça

Barcelone a pris note et a commencé à travailler sérieusement sur son arrivée. L'offensive finale pour Lewandowski n'a pas encore commencé car ils attendent la décision de l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Dans le cas où le Norvégien venait à décliner, les Catalans se tourneront donc vers Lewy.

Le double lauréat du prix « The Best » veut un contrat de trois ou quatre ans. Le Barça n’est pas contre idée, mais il veut négocier l’indemnité de transfert. Les Allemands veulent 65 millions d'euros pour lui et ce montant pourrait être revu à la baisse par des échanges. Sergino Dest, qui était ciblé par le Bayern dernièrement, est à même d’être inclus dans l’opération.

L'article continue ci-dessous

Par le passé, Lewandowski avait déjà été proche de prendre la direction de l’Espagne. Le Real avait fait le forcing pour l’enrôler mais sans succès. Le Bayern s’était fermement opposé à la cession de son meilleur joueur. La position des décideurs munichois a manifestement évolué.