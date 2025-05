Le Barça prêt à se ruiner pour une ancienne pépite

Barcelone souhaite recruter des renforts défensifs cet été et pourrait faire sensation en retrouvant l'un de ses anciens jeunes joueurs.

Selon Sky Sport Allemagne, Barcelone souhaite faire revenir Alejandro Grimaldo, du Bayer Leverkusen, afin de renforcer sa défense. Bien que le latéral gauche soit encore sous contrat avec le champion de Bundesliga 2023-2024 jusqu'en 2027, un accord interne avec la direction de Leverkusen serait en cours. Cela devrait permettre à Grimaldo de retrouver son club de formation. Le montant du transfert se situerait entre 30 et 40 millions d'euros (26 à 34 millions de livres sterling).

L'international espagnol rêve de revenir à Barcelone, comme il l'a clairement indiqué dans une interview accordée au journal catalan El Periodico en mars.

« Oui, c'est clairement un objectif que j'ai. Je l'ai très clairement en tête, et le club (Leverkusen, ndlr) le sait aussi. Je souhaite retourner en Espagne à moyen ou court terme et y vivre une expérience enrichissante, car après tout, c'est mon pays. Je veux y jouer et savourer cette expérience », a déclaré le joueur de 29 ans, soulignant : « J'ai grandi à La Masia. C'est le club où j'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne, et c'est le club pour lequel je voulais jouer depuis mon enfance. » Grimaldo est devenu le plus jeune joueur à avoir évolué en Segunda Division, la deuxième division espagnole, aujourd'hui connue sous le nom de LaLiga Hypermotion. Il a réalisé cet exploit à l'âge de 15 ans et 349 jours, alors qu'il jouait pour Barcelone B contre Carthagène le 4 septembre 2011. Ce record a cependant été battu par Lamine Yamal en 2022.

Après avoir remporté la Coupe du Roi et fort d'une confortable avance de quatre points sur son rival de toujours, le Real Madrid, en championnat, Barcelone est en bonne voie pour remporter le triplé. Mercredi, ils ont concédé le match nul 3-3 en demi-finale aller de la Ligue des champions contre l'Inter. Le match retour aura lieu mardi prochain à San Siro, mais avant cela, les Catalans doivent s'assurer de ne pas trébucher face au Real Valladolid, lanterne rouge, le samedi 3 mai.