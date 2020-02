Le Barça perd Jordi Alba sur blessure

L’infirmerie du n’est pas prête de se désemplir. Déjà privés de plusieurs éléments clés, les champions d’ ont vu ce samedi Jordi Alba contracter une blessure. Et celle-ci est assez sérieuse pour l’immobiliser pendant quelques matches.

L’ancien valencien a été touché durant la première période de la rencontre face à . Il a lui-même demandé un remplacement. Cela avait tout l’air d’être un problème d’ordre musculaire. Junior Firpo l’a relevé au pied levé.

⚠️ INJURY NEWS | Jordi Alba—who came off for Junior Firpo in minute 22—suffered a right adductor injury, and will undergo further testing. #BarçaGetafe pic.twitter.com/PP1s4bz2m3