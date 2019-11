Le Barça neutralisé par le Slavia

Le Barça a été contraint au partage des points ce mardi en Ligue des Champions. Devant leur public, les Catalans ont été accrochés par le Slavia.

Le continue de décevoir et irriter ses supporters. Après la défaite en championnat contre samedi dernier, les Catalans ont été tenus en échec par le Slavia Prague sur la scène continentale. Contre une équipe tchèque qui leur avait déjà posé beaucoup de problèmes il y a quinze jours (0-1), les hommes de Valverde ont été incapables de marquer le moindre but. Pour les Tchèques, il s’agit d’un exploit historique.

Les champions d’ ont pourtant eu les possibilités de faire la différence et se détacher à la marque. À maintes reprises, ils se sont retrouvés en position avantageuse aux avant-postes, mais ils ont soit fait preuve de précipitation dans le dernier geste, soit ils ont manqué de réalisme. Et la malchance s’y est aussi mêlée, avec notamment une frappe sur l’arrête de Lionel Messi à la 36e minute. Une passe pour Antoine Griezmann, démarqué sur le coup, aurait peut-être été un meilleur choix pour la Pulga.

Si brillant d’habitude lors de ces rendez-vous continentaux, l’attaquant argentin n’a cette fois pas été très inspiré, faisant à maintes reprises le mauvais choix. Et, il s’est aussi heurté à un très bon gardien, Ondrej Kolar (43e et 78e). Ce dernier est également intervenu avec brio devant Gérard Piqué (43e) et Sergi Roberto (55e). En somme, rien n’a donc souri aux Blaugrana lors de cette partie qui était censée être une formalité.

Le nul concédé n’est en soi pas dramatique pour le Barça, puisqu’il est assuré de rester premier de son groupe à l’issue de cette quatrième journée. En revanche, la succession des mauvaises prestations et des résultats frustrants a de quoi inquiéter. Ernesto Valverde semble clairement être à court de leviers pour relancer sa formation. Et ce n’est généralement jamais bon signe pour un entraineur.