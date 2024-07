Le Barça met un cadre sur le marché pour s’adjuger Nico Williams

Pour faire venir Nico Williams cet été, le FC Barcelone met une de ses stars à la porte.

Le Barça est déterminé à renforcer son équipe en vue de la nouvelle saison, qui s’annonce. Pour essayer de reconquérir l’Europe après une saison complètement ratée soldée par aucun trophée remporté, le club blaugrana a misé sur deux joueurs qui ont rayonné lors du Championnat d’Europe avec l’Espagne en Allemagne.

Nico Williams et Dani Olmo proches du Barça

Le FC Barcelone va se renforcer cet été. En effet, le club catalan a dévoilé ses deux priorités pour le mercato. Le vice-champion d’Espagne a misé sur Nico Williams, qui a été étincelant avec la Roja lors de l’Euro 2024 avec 2 buts et une passe décisive. En plus de l’ailier droit, les dirigeants blaugrana ont coché le nom de Dani Olmo, qui a également brillé avec l’Espagne à l’Euro en inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives.

Getty/GOAL

Le Barça est prêt à s’endetter pour réaliser ces opérations. Le club serait proche de boucler le transfert de l’ailier droit de l’Athletic Bilbao. Alors, la direction catalane veut rapidement boucler l’arrivée de Dani Olmo dont la clause libératoire expire ce samedi 20 juillet 2024. En effet, les Blaugrana auraient fait une offre de 60 millions d’euros aux dirigeants de Bilbao pour s’adjuger l’ancien de Dinamo Zagreb.

L'article continue ci-dessous

Le Barça pousse Raphinha à la sortie

Catalyseur dans le couloir droit, Nico Williams est très proche de signer en Catalogne. Mais pour que cela se concrétise, le Barça, qui est à court de moyens financiers, envisage de vendre afin de se faire d’argent. En effet, il souhaiterait mettre Raphinha sur le marché, selon les informations de Sport.

Getty

A en croire le média ibérique, Raphael Dias Belloli, plus connu sous le nom de Raphinha, devrait quitter le Barça cet été. Alors que le Barça était exigeant quant à la vente du Brésilien, les Culés ne demandent désormais que 50 millions d’euros désormais pour laisser partir l’ancien ailier droit du Stade Rennais et Leeds United.