Le Barça s'endette pour Nico Williams

Le FC Barcelone n'a pas caché que sa priorité était de recruter l'ailier de l'Athletic Club, Nico Williams, cet été.

La décision du joueur semble pouvoir être influencée, mais la grande question est de savoir si le FC Barcelone peut se permettre de payer sa clause libératoire de 58 millions d'euros, alors que Chelsea et Arsenal s'intéressent à lui.

Bien que le président Joan Laporta ait déclaré il y a deux semaines que le FC Barcelone pouvait signer Williams actuellement, la plupart des rapports ont contredit cette idée, et maintenant Cadena SER (via Sport) dit qu'ils vont prendre une nouvelle ligne de crédit afin de financer l'opération. Le FC Barcelone n'a pas encore atteint sa limite salariale, mais des fuites ont laissé entendre qu'il était sur le point de conclure des accords qui rendraient la signature possible.

Il convient de rappeler qu'il y a quelques mois, le FC Barcelone a obtenu une ligne de crédit de 100 millions d'euros afin d'être en mesure d'honorer ses factures au cours des prochains mois. Cette décision a été prise en raison des faibles affluences à Montjuic, mais une fois de plus, la viabilité du club sera remise en question si c'est le cas.