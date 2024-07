Mercato, le Barça boucle la signature d’une révélation de l’Euro 2024

Le FC Barcelone est attentif aux prestations des joueurs participant à l’Euro 2024 en Allemagne. Le club tient une cible.

Après une saison (2023-2024) complètement ratée au cours de laquelle il n’a mis la main sur le moindre trophée, le FC Barcelone veut faire une campagne beaucoup plus productive lors du prochain exercice. En effet, le club blaugrana a ciblé la révélation de l’Euro 2024 en Allemagne.

Laporta et Yamal veulent Williams au Barça

Coéquipier de Nico Williams en sélection espagnole et notamment à l’Euro 2024, Lamine Yamal a fait part de son envie de jouer avec l’ailier gauche de l’Athletic Bilbao en club. « Je ne l'ai pas encore dit, mais Nico est un grand joueur et j'espère pouvoir partager un vestiaire (à Barcelone) avec lui. Bien sûr, je pense que c'est à lui de décider, mais je le signerais. C'est l'un de ces ailiers qui vous prend au dépourvu, qui vous bat par sa vitesse. Il a de l'audace et des débordements, ce qui aide n'importe quelle équipe », avait-il confié dans une interview à El Larguero (via Cadena SER).

Pour le président du Barça, Joan Laporta, les Culés ont bien la capacité de faire signer Williams. « J'aime beaucoup Nico. Je peux dire que financièrement, nous pouvons y arriver. C'est le résultat du travail qui a été fait pendant toutes ces années pour arriver à ce point. Nous pourrions bien sûr faire face à une signature de ce niveau », a déclaré récemment le patron des Culés.

Accord entre le Barça et Nico Williams

Suivi par Chelsea, le Bayern Munich ou encore Liverpool, le joueur de 21 ans devrait débarquer au Barça prochainement. Bien qu’il soit sous contrat avec l’Athletic Bilbao jusqu’en 2027, l’ailier gauche espagnol est la priorité des Culés.

Selon les informations rapportées par Sport, ce mercredi, le joueur et le FC Barcelone ont conclu un accord de principe ces derniers jours. L’agent de Nico Williams, Félix Tainta, a eu une réunion avec les dirigeants barcelonais la semaine écoulée. Les deux parties sont d’accord. Le Barça attend la décision de Bilbao avec qui il va entamer les négociations.