Nico Williams au Barça, c'est validé !

Le FC Barcelone s'efforce de faire signer Nico Williams le plus rapidement possible.

L'ailier de 21 ans est la principale cible des Blaugrana, et après la conclusion de l'Euro 2024, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de mouvement sur ce front.

Plus tôt dans la journée de mercredi, il a été rapporté que le FC Barcelone s'était mis d'accord avec Williams sur des conditions personnelles. Le directeur sportif Deco a été chargé de conclure l'affaire et, bien que Jijantes ait rapporté qu'un accord n'avait pas encore été conclu, le Portugais a rencontré l'agent de Williams, Felix Tainta, mercredi après-midi, dans le but de finaliser un contrat.

L'article continue ci-dessous

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, aurait demandé à Deco de conclure un accord avec les représentants de Williams le plus rapidement possible. Cela signifierait que le club peut déclencher sa clause libératoire de l'Athletic Club une fois qu'ils seront revenus à la règle du 1:1 de la Liga.

L'accord sur les conditions personnelles sera un grand pas pour Barcelone, même s'il ne peut rien faire tant qu'il n'est pas revenu à la règle du 1:1 de la Liga. Il est impératif que cela se fasse le plus rapidement possible - une fois que ce sera le cas, la signature de Williams pourra devenir une réalité.