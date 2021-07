Le Barça joue à un jeu dangereux avec Moriba

Selon les médias ibériques, le Barça joue à un jeu dangereux avec la jeune star et pourrait le regretter.

La décision de Barcelone de laisser Ilaix Moriba hors de l' équipe première pour l'entraînement de pré-saison tant qu'il refuse de renouveler son contrat au club n'a pas plu au joueur.

Le club a récemment présenté au jeune prodige une offre qui le verrait gagner beaucoup moins que ce à quoi il s'attendait. La somme qu'ils lui ont versée l'aurait vu gagner la même chose que les autres joueurs de l'académie sans aucune expérience en équipe première ou sans grande chance de jouer pour l'équipe première la saison prochaine.

Ilaix, du coup, s'est senti un peu cexé alors qu'il avait toujours eu l'intention de renouveler au club. Désormais, et selon Marca, le joueur pense que le club veut le vendre.

Ce qui aurait le plus surpris Ilaix, c'est la rapidité de la décision de Barcelone. Il a reçu une offre il y a 15 jours et après l'avoir rejetée, aucune deuxième proposition n'a été faite.

L'article continue ci-dessous

Le club a décidé de l'envoyer dans l'équipe B jusqu'à ce qu'il accepte l'offre qu'ils ont faite. Cependant, il ne le fera pas et signera probablement pour un autre club cet été. Il se demande si le club veut vraiment le garder, ou s'il envisage de le vendre pour renouveler le contrat de Lionel Messi.

Sa valeur marchande est d'environ 25 millions d'euros, selon Transfermarkt, mais il serait probablement vendu pour environ 15 à 20 millions d'euros. Ilaix est en colère contre ce qui s'est passé. Il pourrait encore refuser de partir cet été et partir gratuitement dans un an à la fin de son contrat actuel.

Pour l'instant, bien sûr, il n'y a rien de concret et que des hypothèses. Il est clair qu'il ne signera pas l'accord que le club a d'abord mis sur la table. Ce qui est étrange dans tout cela, c'est que Barcelone et Ronald Koeman savent qu'ils manquent de milieux de terrain plus que tout autre poste, et perdre Ilaix ne fera qu'aggraver ce manque.