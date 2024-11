Le Barça et le PSG s'arrachent une star de Serie A

Le Napoli est un club avec lequel il est difficile de négocier, comme le découvre l'ailier vedette Khvicha Kvaratskhelia.

La superstar géorgienne est actuellement en pourparlers pour un nouveau contrat avec les Partenopei, mais veut s'assurer une voie de sortie en dehors du Stadio Diego Armando Maradona.

Selon GdS (via Sport), Kvaratskhelia est en pourparlers avec le Napoli pour un nouveau contrat et souhaite inclure une clause libératoire de 80 millions d'euros dans son nouveau contrat, qui comprendrait une augmentation de salaire significative. Cela dit, Kavaratskhelia est ouvert à l'idée de quitter la Serie A, et Barcelone et le Paris Saint-Germain sont en contact avec ses agents.

Ils essaient de persuader Kvaratskhelia de ne pas renouveler son contrat, ce qui verrait le Napoli acculé dans une impasse cet été ou au filet, car ils devraient le vendre ou accepter de le perdre pour beaucoup moins cher. Barcelone vise à signer un ailier gauche l'été prochain, avec Nico Williams et Rafael Leao également cités. Le PSG serait prêt à offrir plus d’argent, mais le nouveau départ du Barça sous Hansi Flick a impressionné Kvaratskhelia.

Même si Kvaratskhelia ne signe pas de nouveau contrat avec Naples, il semble probable qu’il coûterait toujours beaucoup d’argent, comme Leao ou Williams. Actuellement, Barcelone opère avec Raphinha sur le côté gauche de son attaque, qui a inscrit 12 buts et 7 passes décisives en 17 matchs cette saison, et est en passe de surpasser la saison la plus productive de Kvaratskhelia. L’été dernier, le PSG était également intéressé, mais Naples n’a pas voulu céder sur son prix demandé de 130 millions d’euros.