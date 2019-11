Tottenham - Licencié et remplacé par Mourinho, Pochettino devrait toucher environ 15 M€

Selon The Independent, le désormais ex-entraîneur de Tottenham devrait percevoir environ 15 M€ d’indemnités de licenciement.

Mauricio Pochettino aura de quoi se consoler ! Après un début de saison plus que poussif, le désormais ex-entraîneur de a été invité à aller voir ailleurs par sa direction ce mercredi. Mais il ne partira pas les poches vides, bien au contraire…

Il faut dire que l’ancien coach de l’ Barcelone avait pris les devants. Lors de sa dernière prolongation, signée en mai 2018 jusqu’en juin 2023, Pochettino avait pris soin d’intégrer de hautes indemnités de licenciement à son bail.

Le staff de Pochettino coûte cher

Grand bien lui en a pris puisque José Mourinho l’a officiellement remplacé ce mercredi. Et selon les informations de The Independent, le président Daniel Levy s’apprête donc à payer la coquette somme de 14,6 M€ à Pochettino afin de respecter ses engagements.

Au total, Levy devrait même débourser un peu plus de 23 M€ afin de payer les indemnités de licenciement de Pochettino et de son staff. Si l’on ajoute à cela le salaire imposant de Mourinho, celui de ses adjoints et ceux des recrues qu’il réclamera en janvier… L’addition pourrait être salée pour les Spurs.