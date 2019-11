Le Barça confirme la longue indisponibilité d’Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone a confirmé ce vendredi la longue absence à venir de son ailier français, Ousmane Dembelé.

C’est officiel. Ousmane Dembelé sera écarté des terrains jusqu’à la fin de l’année. Touché au biceps fémoral de la cuisse droite, l’international tricolore devra même manquer dix semaines de compétition. Une triste nouvelle confirmée ce vendredi par le à travers un communiqué, suite aux examens médicaux approfondis passés par le joueur.

Dembelé s’est blessé mercredi dernier à l’occasion du match de Ligue des Champions opposant son équipe catalane au (3-2). L’ancien rennais est sorti en pleurs avant l’heure du jeu, remplacé par son compatriote Antoine Griezmann. À l’issue de la rencontre, ces joueurs et son entraineur lui ont adressé des messages de réconfort.

Le champion du monde est donc contraint à un repos forcé. Et parmi les matches qu’il va devoir manquer il y a notamment le très attendu Classico, programmé le 18 décembre prochain à Nou Camp. Une rencontre prestigieuse et qui risque aussi d’être cruciale pour la course au titre de champion. Les deux équipes étant actuellement au coude à coude. Dembelé risque aussi d’être trop cout pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, programmé à la mi-fevrier.

C’est la huitième blessure de Dembelé depuis son arrivée à Barcelone

À Barcelone, on est peinés pour Dembelé, mais aussi légèrement irrités si l’on en croit les échos qui émanent de l’ . Depuis son arrivée à Barcelone, le Français a dû passer presque autant de l’infirmerie que sur les terrains ou à l’entrainement. Il a arrêté plus précisément 255 jours et a manqué 46 rencontres de sa formation. La blessure de mercredi dernier est sa huitième et est la deuxième plus grave après le claquage tendineux subi à son arrivée à Nou Camp. Les décideurs barcelonais lui reprocheraient son hygiène de vie vu que la plupart des défections qu’il a connus sont dues à des soucis musculaires.