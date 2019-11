Barça - Lenglet sur Dembélé : "Quelqu'un qui a le football dans le coeur"

Coéquipier d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone, le Français Clément Lenglet a de la peine pour celui qui a de nouveau été touché à la cuisse, mercredi.

Ousmane Dembélé sera-t-il un jour enfin épargné par les blessures ? Préféré à Antoine Griezmann mercredi soir par son entraîneur Ernesto Valverde pour affronter son ancien club du (3-1), le Français n'a eu droit qu'à 26 minutes de jeu au Camp Nou, contraint de céder sa place à la suite d'une blessure contractée à la cuisse gauche. Sorti en larmes, le Français pourrait être éloigné des terrains jusqu'en 2020. Terrible...

Lui aussi titulaire face aux Allemands, Clément Lenglet a assisté impuissant à la blessure de son partenaire et compatriote. Au sortir de la rencontre, l'ancien joueur de Nancy et du s'est exprimé sur le sujet, forcément très déçu pour Ousmane Dembélé.

"Il avait très envie de jouer ce match contre son ancienne équipe..."

"Je n'ai pas encore parlé avec Ousmane, mais ça me fait de la peine, parce qu'il essaye toujours d'arriver le plus frais possible aux matches, il avait très envie de jouer ce match contre son ancienne équipe... Il est sorti du terrain en pleurant, parce que ça le touche, c'est quelqu'un qui a le football dans le coeur, et quand tu ne peux pas jouer à cause d'une blessure, c'est révoltant", a déclaré le défenseur central, touché par les péripéties rencontrées par l'ailier gauche.

Toutefois, Clément Lenglet était tout de même satisfait de la prestation globale du . "Nous sommes très contents du match, de ce que nous avons fait, pas seulement au niveau du résultat, mais aussi au niveau du jeu. On les a pressés haut, avec beaucoup de ballons récupérés dans notre camp, avec des occasions de but, et des buts, finalement, parce qu'avec la qualité qu'on a devant, on a toujours cette sensation qu'on peut tuer l'adversaire en attaque. On l'a bien fait en première période, un peu moins en seconde, mais cela peut se comprendre", a confié le Français, qui avait été associé à Samuel Umtiti dans l'axe.