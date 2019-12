Le Barça a réservé 75M€ pour le mercato hivernal

D’après la presse catalane, le FC Barcelone est prêt à faire des efforts financiers lors du prochain mercato afin de se renforcer.

Le ne devrait pas rester inactif lors du mercato qui se profile, si l’on se fie à ce que rapporte le quotidien Sport. Les Blaugrana seraient prêts à débourser jusqu’à 75M€ afin de satisfaire Ernesto Valverde et obtenir les renforts espérés dans les différents secteurs.

Dans les prochains jours, les responsables du club ainsi que le staff devraient se réunir pour établir un plan concernant les joueurs susceptibles de débarquer à Camp Nou. Soucieux de préparer l’avenir, les champions d’ lorgnent avant tout sur les jeunes désormais. Les joueurs de qualité de moins de 25 ans consituent le profil type.

Le Barça pourrait acheter, mais aussi procéder à des ventes. Même s’il n’y a pas d’urgence de ce côté-là, les décideurs catalans voudraient bien se délester de quelques gros salaires et des joueurs à forte valeur marchande et qui ne sont pas utilisés. La cession de Philippe Coutinho, qui pourrait rapporter plus de 100M€, est érigée en priorité. L’international brésilien, actuellement en prêt au Bayern, a quelques touches en .