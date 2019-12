Le cadeau de Noël de Bartomeu pour les joueurs du Barça : des Iphones hors de prix

Le président du club du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a eu une une belle inspiration à Noël pour l'équipe première.

En guise de cadeau de Noël et selon AS, chaque joueur du Barça a reçu un iPhone 11 Pro Max personnalisé avec chaque appareil portant le nom du joueur, l'emblème du club de Barcelone et son numéro de maillot.

Pour Mbappé, Benzema est le meilleur joueur français de l'année

L'Apple iPhone 11 Pro Max est l'un des téléphones portables les plus chers du marché actuellement avec chaque appareil valant environ 1700 euros.

Les cadeaux estampillés Apple de Bartomeu ne se sont pas arrêtées là, tous les employés du Barça recevant la dernière version de l'iPad Pro après la victoire 4-1 du Camp Nou sur le Deportivo Alaves.