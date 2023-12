Le Barça a déjà trouvé un remplaçant à Gavi

Le FC Barcelone veut recruter la star argentine de Tottenham Giovani Lo Celso en janvier, mais il se heurte à de gros obstacles.

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, admire le style de jeu de l'Argentin et serait intéressé par la signature du milieu de terrain lors de la fenêtre de transfert de janvier. L'ancien international espagnol estime que le style de jeu de Lo Celso est parfaitement complémentaire de celui de l'attaquant vedette Robert Lewandowski. Cependant, les géants catalans pourraient ne pas être en mesure de recruter Lo Celso lors de la prochaine période de transfert en raison de deux obstacles majeurs.

Selon SPORT, Tottenham ne veut pas se séparer de son joueur vedette, surtout après ses performances impressionnantes contre Aston Villa et Manchester City où il a marqué un but chacun. De plus, l'absence de James Maddison pour cause de blessure est une autre raison pour laquelle le club du nord de Londres n'accepterait pas de laisser partir l'Argentin.

Les champions d'Espagne en titre ne disposent pas d'une marge salariale suffisante pour accueillir une nouvelle recrue après l'enregistrement de Vitor Roque, qui devrait rejoindre l'équipe bien plus tôt que prévu. Le club peut enregistrer Roque car 80 % du salaire de Gavi, qui souffre d'une blessure de longue durée, peut être utilisé pour enregistrer le Brésilien pour les six prochains mois.

Avec l'arrivée de Maddison en provenance de Leicester cet été, Lo Celso a vu son temps de jeu réduit à Tottenham. Mais Ange Postecoglou utilise régulièrement le joueur de 27 ans depuis la blessure de Maddison. Le joueur a participé à sept matches toutes compétitions confondues et a marqué deux buts.