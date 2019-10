Le Ballon d'Or 2019 sera-t-il remporté par un joueur de Liverpool ?

Avec sept représentants dans la liste des 30, les Reds sont en bonne posture pour décrocher le premier Ballon d'Or depuis Michael Owen en 2001.

L'année 2019 aura été faste pour : deux trophées remportés ( et Supercoupe d'Europe) mais surtout l'impression d'un collectif parfaitement huilé où les individualités orchestrées par Jürgen Kloop s'entendent à merveille.

Logiquement, le club de la Mersey est l'équipe la plus représentée dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2019 avec sept joueurs présents. Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Trent Alexander-Arnold et Alisson Becker ont été retenus pour cette année.

De quoi espérer voir un lauréat qui défend les couleurs des Reds ? Depuis Michael Owen en 2001, le club anglais n'a plus eu de vainqueur pour la récompense individuelle suprême. Van Dijk et Mané ont de beaux atouts mais difficile de dire si cela sera suffisant face à d'autres favoris comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Avec sept représentants (Salah, Mané, Wijnaldum, Alexander-Arnold, Van Dijk, Firmino, Alisson) dans la liste des 30, Liverpool verra-t-il l'un de ses joueurs remporter le #BallonDor 2019 selon vous ?



Donnez-nous votre avis — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) October 22, 2019

Nous vous demandons ce mardi matin sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter) si vous pensez qu'un joueur de Liverpool triomphera le lundi 2 décembre 2019 et remportera le Ballon d'Or.

