Luka Modric revient sur sa victoire au Ballon d'Or 2018 : "J'ai commencé à pleurer"

Le milieu de terrain croate du Real Madrid a dévoilé les coulisses de sa victoire au Ballon d'Or l'an dernier à France Football.

Il y a un peu moins d'un an, Luka Modric mettait fin à l'hégémonie du duo Ronaldo-Messi en remportant le Ballon d'Or qui était accaparé par le duo depuis 2008. Le milieu de terrain croate décrochait la récompense individuelle suprême malgré des statistiques bien loin des mastodontes du football.

D'ailleurs, le joueur du se souvient précisément de l'annonce de sa victoire. Il a raconté à Football les coulisses de sa victoire. "J'étais à Londres, dans une chambre d'hôtel avec ma femme. Quand j'ai vu l'appel, d'abord je n'ai pas répondu... J'ai dit à ma femme : 'le directeur de France Football m'appelle. Que dois-je faire ?' Car on m'avait prévenu que si je gagnais, on m'appellerait à cette date."

"Je n'étais pas sûr à 100% de ce qui se passait"

"Quand j'ai vu l'appel, j'étais tellement excité que je ne voulais pas me précipiter mais me préparer à répondre. Je n'étais pas sûr à 100% de ce qui se passait. Ensuite, j'ai rappelé et on m'a annoncé que j'avais gagné. C'était un sentiment incroyable et j'ai commencé à pleurer. Un moment magnifique que je n'oublierai jamais."

De beaux souvenirs pour celui qui n'a pas été retenu dans la liste des 30 pour le Ballon d'Or 2019, après une année délicate sur le plan individuel et collectif.