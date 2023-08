LDC : Quand l’élimination de l’OM profite au PSG et Lens

C’est un ouf de soulagement pour le PSG, champion, et Lens, vice-champion de France, en Ligue des champions après l’élimination de l’OM.

Mardi, la défaite (1-0) du match aller en Grèce la semaine dernière, a frappé l’Olympique de Marseille. Malgré une victoire 2-1 sur le terrain grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, les Phocéens sont éliminés de la course à la phase de groupes.

Le PSG et Lens jubilent après la défaite de l’OM

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Et c’est le cas en ce moment pour le Paris Saint-Germain et le RC Lens, qui ne peuvent que festoyer après l’élimination de Marseille mardi soir au Vélodrome. Les Marseillais, malgré la victoire sur le terrain (2-1), s’inclinent aux tirs au but (3-5).

Après cet échec très dur à consommer, la direction marseillaise laisse s’envoler plusieurs millions d’euros. Ce qui profitera au PSG et Lens, qui vont se partager à deux les recettes commerciales de droits TV de Ligue des champions, qui étaient destinées aux trois clubs.

Marseille devait en effet empocher 12 millions en cas de qualifications pour la phase de groupe de Ligue des champions. De son côté, le club de la capitale française devait touche une somme de 27 millions et Lens, quant à lui, en toucherait 21. Mais désormais, les 12 millions de l’OM vont être reversés au PSG et Lens, qui vont se partager la colossale somme.

En effet, le PSG va désormais empocher 33 millions. Quant au vice-champion de France en titre, Lens, il va se voir attribuer une belle somme 27 millions. Sorti du troisième tour préliminaire de Ligue des champions, l’OM est reversé en Ligue Europa, où il va militer pour une place pour la phase de groupes.