LDC - Juve : Cristiano Ronaldo veut affronter le Real Madrid en finale !

En zone mixte, l’attaquant portugais a indiqué qu’il préférait attendre avant de retrouver le Real Madrid. Jusqu’à la finale ?

Comme attendu, la et le ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avec la deuxième place du groupe A pour les Merengue et la première du groupe D pour les Bianconeri.

Vous l’aurez compris, les deux équipes sont donc susceptibles de se retrouver dès les huitièmes de finale. La saison passée, le rendez-vous avait été manqué en quarts, puisque l’ Amsterdam avait d’abord éliminé le Real avant d’en faire de même avec la Juve.

"En finale ? Oui, je signe tout de suite"

Mais cette année ? Les paris sont ouverts, et nul doute que Cristiano Ronaldo risque de suivre le tirage attentivement ce lundi, même si le meilleur buteur de l’histoire de la Maison Blanche, où il a passé 9 ans de sa carrière (2009-2018), préférerait attendre avant de retrouver son ancien club.

"Si je préfère les affronter maintenant ou plus tard ? Je ne sais pas, c’est difficile à dire. Le Real Madrid est une équipe extraordinaire et donc je préférerais y faire face plus tard. (…) En finale ? Oui, je signe tout de suite", a déclaré le quintuple Ballon d’Or en zone mixte.