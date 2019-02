Un Barça de souffrance maximale

Le club blaugrana a ennuyé contre Valladolid et seul un penalty douteux marqué par Messi est parvenu à offrir un succès.

EDITORIAL

Il y a eu des matchs avec moins d'occasions que celui joué par Barcelone contre Valladolid. Il y a même eu des matchs avec moins de jeu que celui qu' a montré l'équipe du Barça avant de retrouver la Champions League. Cette fois, sans Ivan Rakitic et Luis Suárez au départ, l’équipe a travaillé sur l’inspiration d’un Leo Messi qui devait apparaître dans tous les domaines du terrain, l’imprévisibilité d’un Ousmane Dembélé qui n’est pas encore à 100% et un Gérard Piqué qui est toujours installé dans l'un des meilleurs moments de sa carrière. Malgré tout, le jeu est engourdi et avant de reprendre la compétition européenne, cela ne suppose aucune tranquillité pour une équipe qui a passé quatre ans sans atteindre les demi-finales.



Sergio González, avec sa ligne de 5 défenseurs, a neutralisé Barcelone. Messi, bien sûr, était la clé de tout. Le natif de Rosario a alors effectué des passes pour que Kevin-Prince Boateng et Dembélé puissent marquer, trop timidement, avant que Piqué n'arrache un penalty plus que douteux lors de l'une de ses incursions dans l'attaque.



L'entrée de Luis Suarez n'a pas contribué à voir plus de buts. L'Uruguayen a également échoué après la reprise de Messi, qui n'a pas pu profiter du rejet de Jordi Masip. L’Argentin a toujours maintenu un excellent ton physique, mais a manqué un penalty, provoqué par Philippe Coutinho et Messi a dû souffrir jusqu’au bout, à l’instar de ses coéquipiers, qui peuvent réserver leur meilleure version pour le match mardi prochain, à Lyon.



Il est clair que Barcelone doit renouer avec le football car il montre des signes de fatigue mentale avant de retrouver Ligue des champions. Le mauvais match contre Valladolid peut être le prélude à quelque chose d'inquiétant si les hommes d'Ernesto Valverde ne sont pas au rendez-vous en France. Et pour cela, ils devraient s’étendre le plus rapidement possible après la performance soporifique réalisée au Camp Nou.