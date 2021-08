Layvin Kurzawa séduit par le projet de l'OL

A la recherche d’un latéral gauche, l’Olympique Lyonnais a ciblé Kuzawa, pas insensible au projet. Reste aux clubs à s’entendre.

Dimanche, après la lourde défaite contre Angers, Peter Bosz n’a pas mâché ses mots. Plutôt souriant depuis son arrivée à l’OL, l’entraîneur néerlandais est pourtant du genre cash quand il a quelque chose à dire. La partition lyonnaise à Angers l’y a bien aidé.

"A mon avis, Angers c'était une équipe et nous on a joué avec onze joueurs qui faisaient leurs propres choses, on n'a pas vraiment vu une équipe qui voulait gagner, a déclaré un entraîneur lyonnais passablement énervé. Et ça me dérange. (...) Ce n'est pas le niveau qu'on recherche à l’OL."

De niveau, il en est souvent question depuis l’arrivée de Bosz. L’ancien entraineur de l’Ajax est à la recherche de renfort et veut que ces recrues soient de qualité. Le message a été passé à Juninho et le directeur sportif s’affaire à répondre aux exigence de son entraîneur. La sortie angevine devrait en tout cas permettre à Bosz d’appuyer sa théorie.

A Angers, la défense lyonnaise a été aux abonnés absents, entre un Marcelo fantomatique ou un Maxwel Cornet, expulsé pour un danger dangereux. Le poste de latéral gauche est d’ailleurs une des priorités du mercato lyonnais. Si l’international ivoirien fait l’objet d’offres en Angleterre, c’est dans le sens des arrivées que ça pourrait bouger.

Le PSG doit vendre, l'OL doit acheter

Dans le viseur de l’OL depuis quelques jours, Layvin Kurzawa a pu échanger au téléphone avec Petez Bosz, comme l'a appris Goal, et avec Juninho. Si aucun accord n'a été trouvé entre le joueur et le club, Kurzawa a été séduit par le discours de l'entraîneur lyonnais et du projet de jeu qu'il veut mettre en place chez les Gones. Ayant prolongé son contrat avec le PSG il y a quelques mois, le gaucher n’a pourtant plus vraiment d’avenir dans la capitale et verrait d'un bon oeil la possibilité de rebondir chez un prétendant à l'Europe.

Barré par Bernat, pourtant toujours blessé, et même Abdou Diallo, Kurzawa n’était pas dans le groupe pour la réception de Strasbourg. Six ans après son arrivée, l’aventure au PSG semble touchée à sa fin pour l’ancien Monégasque, qui a déjà repoussé une offre de Galatasaray un peu plus tôt cet été.

Reste désormais à l’OL et au club parisien à s’entendre. Une prise d'informations a déjà eu lieu entre les deux cadors du championnat de France mais sans lancer de négociations. Tout devrait bouger dans les prochaines heures d'ailleurs. Avec l’arrivée de toutes ces stars durant le mercato, le PSG se doit de dégraisser au maximum. Pour le moment, seul Mitchel Bakker a quitté les rangs parisiens pour rejoindre le Bayer Leverkusen.