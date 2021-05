L'avenir de Bale plus flou que jamais

Gareth Bale vers la fin de carrière ? Son avenir est flou selon différents médias.

Lorsque le Real Madrid et Gareth Bale ont décidé de se séparer brièvement en 2020, les deux parties l'ont fait avec des raisons et une conviction convaincantes.

Los Blancos, pour réduire les coûts, en raison de la pandémie (le salaire de Bale est de 30 millions d'euros bruts par an) et le Gallois, car il voulait du temps de jeu avant le championnat d'Europe de cet été avec le Pays de Galles.

C'était un transfert risqué car Madrid n'avait pas beaucoup d'options en attaque. L'ailier était sous pression pour revenir au même niveau de haute performance dans un club où il a initialement explosé, avant de passer au Real Madrid. Bale n'a commencé que 10 des 37 matchs de Premier League à ce jour.

Et le Gallois n'a pas brillé dans les matchs les plus exigeants en Angleterre et où il était censé émerger en tant que leader, comme lors de duels contre Manchester City, Chelsea, United ou Liverpool. Ses meilleures performances sont venues contre de modestes adversaires (Brighton, Burnley, Crystal Palace, Southampton et Sheffield United) et des équipes de la Ligue Europa (Wolfsberger et LASK).

Le nouveau manager de Tottenham, Ryan Mason, a confirmé mercredi après avoir perdu contre Aston Villa que Bale joue quand cela lui convient le mieux. "Gareth est un homme expérimenté et connaît son corps. Nous nous sommes parlé et il pensait qu'il valait mieux pour lui et sa forme physique de ne pas commencer aujourd'hui", a-t-il déclaré après que le joueur prêté par le Real ait joué 89 minutes contre les Wolves dimanche dernier, son plus grand nombre de minutes sur le terrain depuis son retour en Angleterre.

Le joueur de 31 ans n'a pas caché dans le vestiaire qu'il avait l'intention de pousser sa forme physique à la limite, en mettant toujours le Championnat d'Europe en premier, et il n'a pas non plus caché son intention de revenir au Real Madrid cet été pour terminer l'année restante de son contrat au nouveau Santiago Bernabéu puis se retirer du football, comme le méda AS l'affirme. Bale ne serait pas concentré sur une autre aventure alors que son temps sera écoulé à Madrid à l'âge de 33 ans. Reste à voir si Gareth Bale raccrochera bien les crampons en 2022, mais quoi qu'il arrive, il sera d'abord concentré sur le Pays de Galles au Championnat d'Europe du mois prochain.