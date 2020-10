Lautaro Martinez : "Messi est à un autre niveau, il a une longueur d'avance sur tout le monde"

L'attaquant des Nerazzurri affirme que l'icône de Barcelone est une «source de fierté» pour tout le monde en Argentine, et il veut apprendre de lui.

Lionel Messi est "à un autre niveau", déclare son compatriote argentin, Lautaro Martinez, la superstar de Barcelone étant considérée comme ayant "une longueur d'avance sur tout le monde" dans le football mondial. Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or l’a montré régulièrement au cours d’une remarquable carrière en étant au sommet de la hiérarchie. Depuis son entrée en scène en tant qu'adolescent surdoué précoce, Messi est devenu un joueur détenant énormément des plus grands records de tous les temps.

Son rival éternel, Cristiano Ronaldo, est le seul homme à avoir réussi à imiter ses efforts, ils ont réussi à placer des performances individuelles à des niveaux jamais vus auparavant. Lautaro Martinez fait partie du fan club de Lionel Messi en constante expansion et considère la star de 33 ans comme "le meilleur joueur du monde". Le joueur de 23 ans espère pouvoir tirer des leçons importantes en jouant avec un des plus grands joueurs des temps modernes au niveau international, le leader de l' étant conscient qu'est très chanceux.

"Je connais Lionel Messi davantage du temps où nous avons été coéquipiers de l’équipe nationale argentine plutôt qu'en tant qu'adversaire", a déclaré Lautaro Martinez sur le site officiel de l’UEFA. "Je l'ai dit dans le passé, et je le répète maintenant et à l'avenir : Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. Le fait qu'il soit argentin est une source de fierté pour nous et nous essayons toujours d'apprendre de lui".

"Pour moi, il est à un autre niveau - il comprend le jeu d'une manière différente et il a toujours une longueur d'avance sur tout le monde", a ajouté l'avant-centre de l'Inter Milan. Lionel Messi n'est pas le seul argentin emblématique sur lequel Lautaro Martinez peut s'appuyer pour obtenir un soutien alors qu'il cherche à devenir lui-même une superstar. Il travaille également avec Javier Zanetti à San Siro, avec l'icône de l'Inter maintenant vice-président chez l'un des candidats au titre en .

"Javier Zanetti est un homme très important de l'Inter Milan, et pour nous [les joueurs] également parce qu'il nous transmet tout ce qu'il a vécu dans ce club", a ajouté Lautaro, qui n'a pas pu empêcher l'Inter de perdre 2-1 dans le derby contre L' lors de sa dernière sortie. "Zanetti me l'a fait quand je suis arrivé pour la première fois en . Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, il a toujours essayé de m'aider".

"Il prête toujours une oreille et me demande comment je vais ou me donne un coup de main avec tout ce dont j'ai besoin. Il est toujours là pour s'assurer que je vais bien à l'intérieur du club et à l'extérieur aussi. Surtout, il m'a aidé avec la langue à mon arrivée, avec ce que le club voulait dire et comment nous nous entraînons. Il était très important dans ces domaines, donc je lui serai toujours reconnaissant. Il m'a vraiment aidé quand je suis arrivé ici", a conclu Lautaro Martinez.