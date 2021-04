L'attitude de Ronaldo de nouveau critiquée

Un ancien attaquant des géants italiens n'a "pas apprécié" la colère de l'attaquant portugais le week-end dernier.

Luca Toni a remis en question l'attitude de Cristiano Ronaldo après l'incident de lancer de maillot impliquant la star de la Juventus contre le Genoa.

La Juve est passée à moins de 12 points du leader de la Serie A, l'Inter, en remportant une victoire 3-1 à domicile contre Gênes dimanche dernier, avec Dejan Kulusevski, Alvaro Morata et Weston McKennie buteurs pour l'équipe d'Andrea Pirlo.

Malgré la victoire, Ronaldo semblait mécontent après le coup de sifflet final alors qu'il jetait son maillot au sol avant de s'engouffrer dans le tunnel, Toni estimant que le joueur de 36 ans avait tort de ne pas rester sur le terrain et de célébrer avec ses coéquipiers.

"Il est très important pour la Juventus", a déclaré l'ancien attaquant des Bianconeri à Tuttosport.

«Il est le meilleur buteur, il a beaucoup marqué. Mais je ne suis pas impressionné par une partie de son attitude envers le groupe. Je repense à l'époque où je jouais. J’étais très égoïste et si je ne marquais pas, je restais quand même sur le terrain pour fêter ça. J'ai enduré la déception."

L'article continue ci-dessous

"Que ce soit une coïncidence ou non, vous ne jetez pas le maillot. Parfois, un grand champion doit montrer l'exemple."

Il a été initialement rapporté que Ronaldo avait jeté son maillot au sol en raison de son incapacité à marquer contre Gênes, ayant raté un certain nombre d'occasions claires pendant le match. Cependant, il a été expliqué plus tard que le Portugais offrait simplement sa vareuse à l'un des ramasseurs de balle en cadeau, le jeune étant vu le ramasser avant que l'attaquant ne se rende au vestiaire.

Pirlo a été interrogé sur l'explosion de colère perçue de Ronaldo dans une interview d'après-match, et a foncé à la rescousse du quintuple vainqueur du Ballon d'Or. "C'est normal qu'il ait voulu marquer un but, d'autant plus que le match s'était déroulé d'une certaine manière", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Cela fait partie de l'attitude des champions qui veulent toujours laisser leur empreinte."