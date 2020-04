L'Atlético baisse aussi les salaires de ses joueurs

Les joueurs des équipes professionnelles de l'Atlético ont tous signé un accord pour réduire leurs salaires en cette période de crise.

Les joueurs de l'Atletico Madrid vont connaitre une réduction de salaire de 70% afin d'aider à payer les salaires de 430 employés du club.

Les équipes masculines et féminines de l'Atletico, ainsi que l'Atletico Madrid B et les entraîneurs concernés, ont signé un accord interne avec le club. Une déclaration du site officiel de l'Atletico a confirmé que l'accord définissait deux scénarios différents en fonction des décisions prises pour terminer ou annuler la campagne 2019-20.

La déclaration se lisait comme suit: «La cessation d'activité qui a entraîné la déclaration de l'état d'urgence en à la suite de la crise sanitaire de Covid-19, a obligé l'Atletico Madrid à étudier des mesures pour préserver la viabilité économique du club. En raison de cette situation compliquée, et toujours dans le but de garantir l'avenir de l'entité, le club a pris la décision de présenter un dossier de réglementation de l'emploi temporaire (ERTE).

" Dès le départ, l'objectif du club dans l'étude des mesures possibles pour faire face à cette situation délicate a été de minimiser autant que possible son effet sur les salaires de ses employés. L'accord conclu avec la première équipe permettra également de compléter le salaire de 430 salariés concernés par l'ERTE. Pour rendre cela possible, la première équipe fournira la moitié du montant nécessaire et les membres du comité de direction du club, composé du PDG et des directeurs des différentes zones, l'autre moitié", poursuivait le communiqué

L'Atletico suit l'exemple de Barcelone, qui a annoncé en début de semaine que ses joueurs allaient également bénéficier d'une réduction de salaire de 70% afin d'alléger la charge financière du club. Le pourrait également suivre le même chemin.

Les actions des géants espagnols se révèlent beaucoup plus populaires que certaines en , où a fait face à une réaction brutale après que le président Daniel Levy a défendu la décision du club d'imposer 20% sur les salaires de 550 membres du personnel non joueurs. Le propriétaire des Spurs, le milliardaire de 83 ans, Joe Lewis, aurait une valeur nette de plus de 4,3 milliards de livres sterling. a également été largement critiqué après avoir continué à prélever les paiements par prélèvement automatique des détenteurs d'abonnements pour les matches qui pourraient ne plus avoir lieu.