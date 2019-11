L’AS Monaco vise plusieurs renforts cet hiver

Le club princier aurait planifié le recrutement de trois nouveaux défenseurs lors du prochain mercato.

Comme c’est le cas à chaque fenêtre du mercato, l’AS va encore faire des dépenses en janvier prochain. D’après le quotidien L’Equipe, les responsables monégasques, et à leur tête le vice-président Oleg Petrov, ne sont pas satisfaits du rendement de la défense et c’est dans ce secteur qu’ils prévoient d’opérer des changements.

Monaco compte enrôler trois nouveaux arrières. La direction travaille déjà sur plusieurs pistes et l’une d’elles mènerait à un jeune joueur de Partizan Belgrade, Strahina Pavlovic (19 ans, voir photo ci-dessous). Les responsables monégasques prospectent également en , où plusieurs français au fort potentiel et une bonne marge de progression se produisent.

Le club va aussi vendre en masse

L’ASM va recruter, mais il compte également dégraisser. Il n’est pas question d’empiler les contrats et accroitre encore la masse salariale. Ainsi, plusieurs joueurs auraient été mis sur la liste des transferts. Les principaux indésirables ont pour nom Kamil Glik, Fodé Ballo-Touré et Henri Onyekuru. Ces trois éléments vont donc être priés de trouver une porte de sortie. Et, il n’est pas impossible que d’autres joueurs, au rendement insatisfaisant, soient également amenés à quitter le Rocher.

Après 13 journées de championnat, l’AS Monaco n’occupe que la 11e place du classement. Cependant, le retard sur le podium reste minime (seulement 3 points d’écart) et l’état-major du club princier a bon espoir de pouvoir enclencher une dynamique positive et se rapprocher à terme du PSG. Et remodeler une énième fois l’effectif apparait comme la première étape de ce processus de relance.