Monaco : Petrov veut se rapprocher du PSG

Le vice-président de l'AS Monaco, Oleg Petrov, a livré ses ambitions pour le club de la Principauté.

Après une saison catastrophique, l'AS comptait bien retrouver son standing pour cette campagne 2019-20, mais le démarrage du club de la Principauté a été poussif.

L'ASM semble en revanche avoir trouvé son rythme de croisière, et cette montée en puissance progressive est prometteuse dans une plus homogène que jamais.

L'article continue ci-dessous

Oleg Petrov, le vice-président du club de la Principauté, n'a pas caché son ambition : se rapprocher du .

"Nous ferons tout pour montrer qu’on est en bonne position pour être premiers. Ce sera compliqué cette saison, il y a déjà un grand écart avec Paris. Mais cette idée que le PSG est le numéro un et le restera toujours me déplaît, ça ne me semble pas correct. Nous voulons que Monaco soit le club qui mette fin à cette hégémonie, qui challenge le PSG. Les autres clubs doivent pouvoir se battre pour la première place. Et nous allons nous battre pour redevenir champions de ", a indiqué le dirigeant russe sur RMC.