L'AS Monaco officialise plusieurs départs

Le club de la Principauté a annoncé le départ de plusieurs joueurs dont Islam Slimani et Adrien Silva, qui étaient prêtés.

Le message d'Oleg Petrov envers son nouveau directeur sportif, Paul Mitchell, a été clair : l'AS va devoir dégraisser cet été. Le message est bel et bien passé. Si les incertitudes sont présentes quant au visage de l'AS Monaco la saison prochaine et concernant les noms des joueurs qui seront toujours au club, ce mercredi soir, le club de la Principauté a officialisé plusieurs départs. Après avoir annoncé le départ de Danijel Subasic, l'AS Monaco a dévoilé les noms des autres joueurs non retenus à la fin de la saison.

Outre l'historique gardien de l'AS Monaco, deux autres portiers ne seront pas conservés par le club de la Principauté, l'ancienne doublure de Subasic, Diego Benaglio, ainsi que Seydou Sy. Moussa Sylla, jeune attaquant de 20 ans, va devoir trouver un nouveau point de chute également. Tout comme les jeunes, Safwan Mbae, Nordine Ibouroi, Théo Louis, Owen Maës, Kevin Appin, Jordy Gaspar, Pierre Nguinda et Yannis Ngakoutou.

Slimani, Bakayoko et Silva non conservés

Mais le plus surprenant est très certainement l'officialisation du départ d'Islam Slimani. Prêté avec option d'achat par Leicester, l'attaquant algérien qui formait un duo redoutable avec Wissam Ben Yedder n'a pas été conservé et acheté par les dirigeants des Rouge et Blanc. Avec l'arrivée de Roberto Moreno, Islam Slimani s'est montré performant mais disposait de moins de temps de jeu, n'entrant pas forcément dans les plans de l'Espagnol.

Tiémoué Bakayoko, revenu dans le club l'ayant vu être sacré champion de , n'est pas conservé non plus et va donc retourner à la saison prochaine, en attendant probablement de trouver une autre porte de sortie. Enfin, Adrien Silva, prêté par Leicester, tout comme Islam Slimani ne sera plus sur le Rocher la saison prochaine. L'AS Monaco a officialisé l'ensemble de ses nouvelles au cours de la soirée ce mercredi dans un communiqué.

"L’AS Monaco tient également à saluer trois joueurs ayant participé à la saison précédente sous forme de prêt, parmi lesquels Tiemoué Bakayoko. Prêté par Chelsea, l’ancien milieu de terrain monégasque (2014-2017) a disputé 23 matches l’an dernier. Déjà présent lors de la seconde partie de saison précédente, le milieu de terrain international portugais Adrien Silva a disputé au total 40 matchs avec Monaco. Enfin, l’attaquant international algérien de Leicester Islam Slimani, a disputé 19 matchs, pour un total de 9 buts et 7 passes décisives", a notamment indiqué le club monégasque. La lessive estivale est lancée du côté de la Principauté.