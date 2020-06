Décès d’un ouvrier à La Turbie de Monaco

L’AS Monaco a connu un triste drame ce lundi à l’occasion de la reprise des pros. Un ouvrier est décédé après avoir été frappé par un rocher.

Une bien triste nouvelle émane ce lundi de la Principauté. A la Turbie, et en ce jour de reprise pour le groupe professionnel de l’ASM, un ouvrier du club a été mortellement frappé par un rocher.

Un éboulement a eu lieu dans l’après-midi et la victime se trouvait au mauvais endroit et au mauvais moment. Le centre monégasque est en chantier depuis plusieurs mois et un périmètre est délimité pour éviter tout accident de ce genre, mais il se trouve qu’un gros rocher est donc tombé bien loin de la surface en question et ce ne fut malheureusement pas sans conséquences.

L’AS n’a pas encore communiqué sur le sujet et c’est le quotidien L’Equipe qui a révélé la tragédie. Les personnes présentes sur le lieu n’ont pas réagi non plus pour l’instant.

La rédaction de Goal présente ses condoléances les plus sincères aux proches de l’ouvrier décédé.