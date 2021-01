Laporta : "Messi fera tout pour rester à Barcelone"

Joan Laporta, l'un des candidats à la présidence du Barça, est certain que Lionel Messi sera encore en Catalogne la saison prochaine.

Lionel Messi "fera tout ce qui est en son pouvoir" pour rester à Barcelone pour peu qu'il reçoit une offre appropriée, selon le candidat à la présidence du club, Joan Laporta.

L'avenir de Messi fait l'objet de vives spéculations et de débats depuis de nombreux mois, le capitaine de l'équipe avait même tenté de forcer son départ en août dernier. À l'époque, il était catégorique qu'une clause contractuelle lui permettant de partir gratuitement était toujours active, mais le Barça a refusé de le laisser filer et Messi a choisi de ne pas les traîner l'affaire devant les tribunaux.

Depuis lors, Messi a mesuré que la situation n'a pas beaucoup évolué, bien que la démission prématurée de l'ancien président Josep Maria Bartomeu en octobre ait été un développement positif dans la tentative du Barça de reconstruire la relation.

Le contrat de Messi expire à la fin de la saison et il a assuré aux fans qu'il ne prendrait aucune décision avant la fin de la campagne du Barça.

Laporta, le grand favori pour succéder à Bartomeu lorsque l'élection présidentielle pourra avoir lieu en février ou en mars, est convaincu que Messi veut rester avec les Blaugrana.

"Messi est maintenant totalement concentré sur le fait de rattraper l'Atletico Madrid en et sur le match nul du en ", a déclaré Laporta dans une interview à Sport. "Je ne sais pas s'il jouera dimanche [en finale de la Supercoupe d' ] mais il sera sur le banc et il est important que Leo encourage ses coéquipiers. Je le vois de plus en plus heureux, il aime ça. Je sais qu'il veut rester et je sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour rester tant que le club pourra lui proposer une offre qui lui convient."

Un joueur qui semble susceptible d'arriver au Barca est le défenseur de , Eric Garcia, dont le nom circule depuis longtemps au Camp Nou, là où il a commencé sa carrière. Laporta reconnait que le transfert de Garcia ne se concrétisera pas ce mois-ci mais, et en supposant que le nouveau conseil d'administration accepte sa signature, il est prêt à aller le chercher en juin prochain quand il sera libre de tout engagement.

Le prochain match du Barca sera la finale de la Super Coupe d'Espagne contre l' dimanche. Messi est douteux pour cette partie en raison d'un souci au genou.