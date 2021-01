Rivaldo : "Un départ Messi devrait être profitable à Dembélé"

L'ancienne star barcelonaise, Rivaldo, croit qu'un départ de Lionel Messi pourrait être une bonne nouvelle pour le Français, Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé pourrait profiter du départ de Lionel Messi de Barcelone, a indiqué Rivaldo. Pour le Brésilien, l'international français a toujours le potentiel pour devenir un homme clé au Camp Nou.

L'ailier champion du monde a eu du mal à répondre aux attentes à la suite d'un transfert important du en 2017. Il a été enrôlé par le Barça avec l'argent récupéré sur la vente record de Neymar au . Les décideurs catalans pensaient alors tenir leur nouvel homme fort.

Mais, des soucis de rendement, de forme physique et d'investissement ont pénalisé Dembélé tout au long de son séjour en , avec seulement 91 apparitions en trois ans et demi.

Le joueur de 23 ans a inscrit 24 buts au cours de ces sorties, tout en remportant le Mondial avec son pays. Cela étant, on est en droit d'attendre plus d'un joueur qui a coûté 105 millions d'euros aux Blaugrana.

Rivaldo pense que Dembélé peut jouer un rôle de premier plan, dans le cas où Lionel Messi venait à quitter le club l'été prochain. C'est aujourd'hui la tendance forte pour l'Argentin, et pour l'ancien Ballon d'Or, le Français peut tirer son épingle du jeu s'il n'avait plus à composer avec l'ombre envahissante de la Pulga.

"J'ai déjà dit parfois qu'Ousmane Dembélé est un excellent joueur avec de grandes compétences, il doit donc simplement arrêter de se laisser distraire et se concentrer sur le football et Barcelone", a déclaré la légende barcelonaise à Betfair. "Il a disputé un bon match contre la Sociedad, il a les moyens de faire la différence régulièrement et pourrait même bénéficier d'une éventuelle sortie de Lionel Messi cet été pour enfin confirmer son nom en tant que star de l'équipe."

«Il a de très bonnes qualités naturelles, il peut jouer des deux pieds et a une grande personnalité, donc, il a juste besoin de se concentrer et d'impressionner tout le monde", a conclu le champion du monde 2002. A Dembélé de jouer et prouver qu'il peut faire bien plus que ce qu'il a déjà montré avec la formation catalane.