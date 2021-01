Barça-Bilbao - La Supercoupe sans Messi ? Koeman sème le doute

En conférence de presse, Ronald Koeman a admis que Lionel Messi demeurait incertain pour la finale de la Supercoupe d’Espagne face à Bilbao.

J-1. Respectivement tombeurs de la (1-1, 3-2 t.a.b) et du (2-1), le et l’ se retrouveront ce dimanche au Stade Olympique de Séville pour en découdre, et se disputer le titre.

Forfait pour la demi, forfait pour la finale ?

Mais le FC Barcelone pourrait être privé de son atout majeur, Lionel Messi. Victime de douleurs à l’arrière de la cuisse, le génie argentin avait d’ores et déjà dû déclarer forfait pour la demi-finale, et il pourrait ne pas être remis à temps.

Comme l’a confié Koeman en conférence de presse, "La Pulga" s’est entraînée seule à la veille du choc, et elle prendra elle-même une décision en fin de journée sur son éventuelle participation à la finale.

"Au final, Messi prendra la décision"

"Messi s'est entraîné en solitaire hier. Nous allons voir ce soir s'il peut jouer demain, après l'entraînement. Au final, c'est le joueur qui nous dira comment il se sent mais nous gardons espoir quant à sa présence sur le terrain demain", a-t-il déclaré, histoire de maintenir l’espoir.

Sans Messi, la tâche sera évidemment plus compliquée pour le Barça, qui avait eu besoin d’un doublé de l’Argentin pour dompter Bilbao en au début de l’année.