Laporta dévoile le défaut majeur d'Haaland

Interrogé par Mundo Deportivo sur la possibilité de faire un recrutement du calibre de Haaland cet été, Joan Laporta répond cash.

Le Real Madrid a fait de l'acquisition de Haaland une priorité, mais il est prêt à jouer sur le long terme car sa clause libératoire diminue chaque saison, ce qui le rend beaucoup plus accessible à l'avenir. Plus récemment, la possibilité d'un transfert à Barcelone a été évoquée. L' agent de Haaland, Rafaela Pimenta, se serait entretenu avec le directeur sportif des Blaugrana, Deco.

Sans surprise, compte tenu des contraintes financières sévères de Barcelone, les liens ont été rapidement rompus. En raison de sa clause libératoire, le joueur de 23 ans exigerait une indemnité de transfert de 200 millions d'euros cet été, un montant que Deco et le président Joan Laporta n'auraient jamais pu atteindre, même dans leurs rêves les plus fous. Aujourd'hui, Laporta lui-même s'est exprimé sur les liens sensationnels avec la star de la Premier League.

Haaland perturberait l'équilibre de l'équipe

Interrogé par Mundo Deportivo sur la possibilité de faire un recrutement important cet été, comme celui de Haaland, le président a donné une réponse longue et un peu étrange. Après avoir affirmé sa confiance dans le noyau de joueurs actuels, Laporta a insisté sur le fait que la signature de Haaland n'aurait pas de sens car son arrivée "perturberait" l'équilibre de l'équipe.

L'article continue ci-dessous

"Vous confondez le joueur médiatique avec celui qui s'intègre bien dans l'équipe et, si l'on donne la priorité à l'équipe, il y aura un ou deux ajouts qui amélioreront l'effectif. Des joueurs du calibre de Lamine [Yamal], [Robert] Lewandowski, Joao Felix, Ferran [Torres] et Raphinha, qui sont très forts et contribuent toujours à l'équipe. Il est charmant, il a le don de marquer, il entre bien dans l'espace et aide Lewandowski. Je ne vois pas la nécessité de faire un investissement qui pourrait fausser ce que nous sommes en train de construire, c'est-à-dire une équipe équilibrée. L'année prochaine, nous aurons à nouveau Gavi, qui nous donnera de l'énergie. Pedri et Frenkie [de Jong] sont des joueurs de classe mondiale comme tous ceux que nous avons."