"L'Angleterre méritait son traumatisme" - Matthaus jubile après l'échec de l'Angleterre

L'ancienne star du Bayern Munich n'a pas été impressionnée par la conduite et le comportement de l'équipe de Gareth Southgate et de leurs supporters.

L'Angleterre et ses supporters "méritent le traumatisme" de leur déchirement suite à la séance des tirs au but lors de la finale de l'Euro 2020 contre l'Italie en raison de leur conduite tout au long du tournoi, affirme la légende allemande, Lothar Matthäus. Les Three Lions ont subi un revers de 3-2 contre les Azzurri lors de la séance de tirs au but à Wembley dimanche, après avoir tenu l'équipe de Roberto Mancini à un match nul 1-1 après la prolongation.

Et l'ancien vainqueur du Ballon d'Or, Matthäus a peu de sympathie pour l'équipe de Gareth Southgate. L'ancien joueur de 60 ans particulièrement peu impressionné par le comportement de certains supporters. "Les fans anglais étaient hostiles à la petite fille au maillot allemand", a écrit Matthäus dans SportBild. "Ils sifflaient les hymnes nationaux opposés. Le gardien du Danemark Kasper Schmeichel a été aveuglé par un laser lors d'un penalty que Raheem Sterling a plongé pour se qualifier pour les demi-finales".

"Ajoutez à cela l'hostilité raciste envers leurs propres joueurs après la finale. Chers Anglais, c'était un comportement antisportif que nous ne connaissions pas de vous et que nous ne voulons plus jamais revoir. Donc, désolé pour les joueurs, mais vous méritez le traumatisme après la défaite de la finale aux tirs au but", a ajouté l'ancien vainqueur du Ballon d'Or.

L'article continue ci-dessous

Les commentaires de Matthäus sur la "petite fille au maillot de l'Allemagne" concernent des supporters anglais se moquant d'une jeune fan allemand après avoir été vue en train de pleurer lors de la victoire 2-0 des Three Lions sur l'équipe de Joachim Löw lors du premier match à élimination directe de l'Euro 2020. Les sifflets des hymnes nationaux des adversaires à Wembley est devenu un thème récurrent, Southgate ayant même publiquement demandé aux fans de ne pas huer l'hymne italien avant la finale.

Entre-temps, il y a eu une controverse lors de la victoire en demi-finale contre le Danemark, l'UEFA ayant par la suite frappé les Thee Lions avec une amende de 26 000 £ pour des infractions, notamment le fait de braquer un pointeur laser sur le gardien de Leicester City, Schmeichel, avant le penalty d'Harry Kane. En effet, Sterling a été accusé d'avoir plongé pour remporter le penalty ayant permis au but de la victoire pour permettre à l'Angleterre de se qualifier pour la finale.

Il y a également eu des abus racistes odieux sur les réseaux sociaux visant les joueurs des Three Lions, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, les trois joueurs qui ont manqué leurs tirs au but lors de la défaite en finale de l'Euro 2020 contre l'Italie.