Mercato : Frank Lampard proche de Norwich City

Presque un an après son limogeage de Chelsea, Frank Lampard est en passe de relever un nouveau challenge. Selon une information divulguée par le média britannique TalkSPORT, le jeune technicien est actuellement le favori pour succéder à Daniel Farke en tant que manager de Norwich City.

Lampard aurait passé son entretien ce jeudi du côté de Carrow Road. Le technicien de 42 ans est prêt à relever le défi, mais il n’est pas le seul et il va devoir attendre un peu pour savoir s’il sera l’heureux élu de la direction des Canaries.

Norwich, qui est la lanterne rouge de la Premier League au bout de onze journées, pourrait encore discuter avec d’autres prétendants. Dean Smith, limogé récemment par Aston Villa, postule pour ce poste. Ce qui est sûr c'est que quel que soit le coach choisi, il aura beaucoup de travail à faire pour sauver le promu d’une nouvelle relégation.

Lampard en quête de rebond

Lampard n'a aucune expérience à la tête d’une équipe qui bataille pour le maintien, mais il souhaite renouer avec son métier au plus vite afin de ne pas se faire oublier. L’été dernier, il avait déjà été snobé par Crystal Palace au profit du Français Patrick Vieira.

Pour rappel, l’ancien milieu de terrain anglais a commencé sa carrière d'entraîneur à Derby en 2018 et a été proche de guider les Rams vers l’élite. En 2019, il a pris les commandes de son club de cœur, Chelsea. Dans un contexte difficile, puisque les Blues avaient été sous embargo de la FIFA avec interdiction de recruter, Lampard s’était plutôt bien débrouillé lors de la première saison à Stamford Bridge. Il a fait éclore plusieurs joueurs de l'Académie, a assuré la qualification pour la Ligue des champions et a aussi atteint la finale de la FA Cup. Cependant, la suite a été moins reluisante. La première partie de la saison 2020/2021 avait été très décevante et c’est ce qui a poussé le board des Blues à le congédier et le remplacer par Thomas Tuchel. Un choix qui s’est avéré être judicieux puisqu’avec le coach allemand, Chelsea est allé conquérir la Ligue des Champions.

S’il prend en main Norwich City, Lampard pourrait vite croiser la route de son ex-compère chez les Three Lions, Steven Gerrard. Ce dernier vient d’être intronisé en tant que nouveau manager d’Aston Villa.