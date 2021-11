OFFICIEL - Steven Gerrard nouvel entraîneur d'Aston Villa

La légende de Liverpool, Steven Gerrard, a quitté son poste aux Rangers pour devenir le nouveau manager d'Aston Villa. Le club anglais s'est empressé de trouver son nouvel entraîneur après avoir décidé de licencier Dean Smith suite à la défaite 1-0 de l'équipe contre Southampton la semaine dernière. L'entraîneur belge Roberto Martinez avait également été pressenti pour le poste, mais c'est Steven Gerrard qui a pris les rênes de Villa Park, s'engageant pour un contrat d'une durée de deux ans et demi.



Gerrard a déclaré au site Internet de son nouveau club : "Aston Villa a une histoire et une tradition riches dans le football anglais et je suis immensément fier de devenir son nouvel entraîneur. J'aimerais exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes associées aux Glasgow Rangers pour m'avoir donné l'opportunité de diriger un club de football aussi emblématique. Les aider à remporter un 55e titre de champion, un record, tiendra toujours une place spéciale dans mon cœur. Je voudrais souhaiter aux joueurs, au personnel et aux supporters le meilleur pour l'avenir". De son côté, le PDG de Villa, Christian Purslow, s'est dit heureux d'accueillir l'ancien des Reds.

Une réelle empreinte laissée aux Rangers



"Il a été très clair dans nos discussions avec lui que les ambitions, la philosophie et les valeurs de Steven en tant qu'entraîneur correspondent entièrement à celles d'Aston Villa. Nous sommes ravis qu'il ait accepté de nous diriger dans la prochaine phase de nos plans ambitieux, alors que nous cherchons à poursuivre les progrès réalisés depuis que Nassef Sawiris et Wes Edens ont repris le club en 2018". Dans un communiqué annonçant le départ de Gerrard, les Rangers ont déclaré : "Gerrard déménage dans les Midlands après avoir joué un rôle clé dans la croissance significative des Light Blues dans de nombreux domaines pendant ses trois ans et demi à Ibrox".



"Les Rangers disposent désormais d'une équipe de joueurs exceptionnelle et très compétitive, capable de gagner et de divertir sur tous les fronts, et les normes les plus élevées prévalent désormais dans tout le département football. Le Rangers Football Club tient à remercier Steven et son équipe et leur souhaite beaucoup de succès pour l'avenir. Ils seront toujours les bienvenus à Ibrox". L'ancien capitaine de Liverpool, Gerrard, qui a passé la quasi-totalité de sa carrière de joueur à Anfield, a décidé que le moment était venu de retourner en Premier League après trois ans à la tête des Rangers, champions d'Écosse. La saison dernière, il a permis au club de remporter son premier titre de Premiership en 10 ans sans perdre un seul match. Steve Gerrard laisse donc les Rangers en position de force pour conserver leur titre en 2021-22, et affiche un bilan de 124 victoires, 41 nuls et seulement 27 défaites sur ses 192 matchs à la tête du club. À Villa, 16ème de Premier League, c'est une toute autre tache qui l'attend.