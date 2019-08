Lampard : "On doit enchainer les victoires, on est Chelsea"

Le manager de Chelsea a pu gouter à son premier succès en tant que manager de Chelsea. Mais il en attend d'autres désormais.

L'appétit vient en mangeant ! Frank Lampard, le manager de , a reconnu que son équipe "a besoin d'empiler les victoires", après s'être offert son premier succès de la saison, ce samedi contre Norwich City (3-2).

La légende des Blues avait mesuré d'entrée l'importance du défi qui l'attendait à son retour à Stamford Bridge cet été. Pour sa première expérience comme manager en , le jeune coach a connu des débuts poussifs. Une lourde défaite 4-0 à lors de la première journée a été suivie par la défaite rageante face à en Super Coupe de l'UEFA contre Liverpool et d'un match nul décevant 1-1 à domicile contre Leicester.

"Enfin, on a eu ce qu'on méritait"

Ce samedi, Lampard a donc pu enfin célébrer un succès, à l'occasion d'un déplacement à Carrow Road. "C'était un test difficile et Norwich obtiendra beaucoup de points ici parce qu'ils sont très bons", a déclaré Lampard à BT Sport. "Je pensais que nous avions très bien joué. Je n’ai pas aimé les deux buts que nous avons cédés, mais il y avait beaucoup de bonnes choses dans notre jeu et je suis vraiment ravi, a-t-il confié avec soulagement. Nous devons être plus cliniques. C'était notre première victoire et je suis vraiment ravi. Nous devons gagner des matches, nous sommes Chelsea. Rien n'est donné dans ce championnat. Nos performances ne nous ont pas donné ce que nous méritions jusqu'à présent - mais aujourd'hui, ça a été le cas. "

Tammy Abraham était l'homme fort de l'après-midi dans le camp des Blues puisque l'attaquant de 21 ans a signé ses deux premiers buts pour l'équipe londonienne. Lampard a aussi fait confiance à son autre jeune prodige, en la personne de Mason Mount, qui a inscrit l'autre réalisation des Londoniens : «Je suis particulièrement heureux pour Tammy, son premier but pour nous. Il a marqué deux bons buts et le but vainqueur, mais je veux parler de tous les joueurs, de toute l'équipe, car dans des conditions difficiles on a réussi à avoir la maitrise du match", a conclu l'idole de Stamford Bridge.