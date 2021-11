Lampard n’entrainera pas Norwich

Frank Lampard n’imitera pas son ancien coéquipier Steven Gerrard en s’installant sur un banc de Premier League en cette période de trêve internationale. Selon les dernières rumeurs émanant d’Outre-Manche, l’ex-manager des Blues a tourné le dos à la possibilité qui lui a été offerte de coacher Norwich City.

Le Daily Mail affirme que Lampard s’est retiré de la course pour le poste en question, ouvrant la voie à Dean Smith pour devenir le principal candidat. Ce dernier est libre depuis la semaine dernière et son limogeage d’Aston Villa.

Lampard préfère encore attendre

Lampard avait eu des entretiens avec les Canaris pour remplacer Daniel Farke, mais il n’a pas été convaincu par le projet qui lui a été soumis. Bien qu’impatient à l’idée de renouer avec son métier, il a donc choisi finalement d’attendre et voir si un meilleur challenge pourrait se proposer à lui.

Norwich est actuellement 20e au classement de la Premier League, à égalité de points avec Newcastle, mais avec une moins bonne différence de buts.

Pour rappel, l’ancien milieu de terrain anglais a commencé sa carrière d'entraîneur à Derby en 2018 et a été proche de guider les Rams vers l’élite. En 2019, il a pris les commandes de son club de cœur, Chelsea. Dans un contexte difficile, puisque les Blues avaient été sous embargo de la FIFA avec interdiction de recruter, Lampard s’était plutôt bien débrouillé lors de la première saison à Stamford Bridge. Il a fait éclore plusieurs joueurs de l'Académie, a assuré la qualification pour la Ligue des champions et a aussi atteint la finale de la FA Cup. Cependant, la suite a été moins reluisante. La première partie de la saison 2020/2021 avait été très décevante et c’est ce qui a poussé le board des Blues à le congédier et le remplacer par Thomas Tuchel. Un choix qui s’est avéré être judicieux puisqu’avec le coach allemand, Chelsea est allé conquérir la Ligue des Champions.