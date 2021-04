Lampard explique pourquoi il a offert le brassard à Mount

L'ancien manager de Chelsea a révélé les raisons qui l'ont poussé à accorder le capitanat à Mason Mount.

Frank Lampard affirme qu'il a donné à Mason Mount la capitanat de Chelsea en raison de «l'autorité» du milieu de terrain au sein de l'équipe.

Le joueur de 22 ans portait le brassard de capitaine pour la première fois lorsque les Blues battaient Luton Town 3-1 au quatrième tour de la FA Cup dans ce qui s'est avéré être le dernier match de l'ère Lampard.

Lampard, qui a été limogé quelques jours plus tard et remplacé par Thomas Tuchel, a déclaré que l'international anglais méritait qu'on lui fasse confiance pour guider l'équipe et l'a mis au défi d'endosser cette responsabiité.

"Un sentiment agréable quand j'ai quitté Chelsea lors de mon dernier match a été d'avoir été nommé capitaine de Mason", a déclaré l'icône de Chelsea lors d'une séance de questions-réponses à la Willow Foundation avant les London Football Awards. "Ce n'était pas un geste final parce que je ne savais pas que je partais! Mais c'était en raison de son autorité et de sa position dans le groupe qui s'était élevé. Il avait besoin de voir et de comprendre cela. Il a besoin de prendre de l'importance"

«À la minute où je lui ai donné le brassard, j'ai vu l'expression de son visage et ce que cela signifiait pour lui, a poursuivi Lampard. C'est quelque chose que vous obtenez lorsque vous faites passer les joueurs de l'académie et que les fans l'adorent. Ils a ce désir depuis l'âge de huit ans. C'est tangible et c'est quelque chose d'important. Ils pourraient avoir des baisses de confiance ou des moments dans les matchs à venir. Mais quand vous avez des joueurs qui ont ce soin, alors peu importe qui est le manager. Le désir qu'ils ont eux-mêmes primera parce qu'ils travaillent si dur."

"Quand j'ai quitté Chelsea, et ce n'est pas un manque de respect pour le manager qui m'a remplacé, mais j'aurais mis ma maison pour qu'ils pensent: 'Wow Mason Mount s'entraîne tous les jours comme un champion. Il travaille sur le ballon et définit le presse, a une grande qualité, s'améliore tout le temps et maintenant il ajoute des buts à son jeu. C'est la fin de Mason Mount mais comme vous pouvez le voir, je l'aime beaucoup! J'en ai probablement assez dit à son sujet parce que les gens disaient qu'il était mon fils", a conclu l'ancien manager des Blues.