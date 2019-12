Lampard confirme les discussions entre Chelsea et Willian

Le contrat du Brésilien expire à la fin de la saison, et son manager a assuré que la volonté du club est de le garder.

Frank Lampard a salué Willian pour son rendement récent et a révélé que l'ailier était en pourparlers avec la direction londonienne au sujet d'un nouveau bail. Le joueur de 31 ans a marqué deux fois lors de la victoire 2-0 de Chelsea contre Tottenham le week-end dernier, portant son total à quatre buts et trois passes décisives en cette saison. Willian sera en fin de contrat à la fin de la saison et le mois dernier il avait suggéré qu'aucune offre ne lui a encore été faite pour une prolongation.

Cependant, Lampard a hâte que l'international brésilien lie son avenir à celui des Blues. Il a, en outre, apporté quelques bonnes nouvelles concernant ce cas. "Il est en pourparlers avec le club. Il parle avec le club à propos de l'aspect financier, a révélé Lampard en conférence de presse. L'expérience est utile lorsque vous avez une jeune équipe. Tous ses coéquipiers l'adorent - c'est un joueur qui se dévoue pour l'équipe, alors oui, je suis vraiment content de lui. Il est très précieux pour moi, surtout quand il joue comme il l'a fait l'autre jour - c'était une performance incroyable."

Willian a été utilisé dans 17 des 18 matchs de en Premier League en 2019/2020, dont 13 fois comme titulaire, et il ne lui manque qu'un but pour égaler son total de réalisations de la saison écoulée. Le Brésilien serait assurément très heureux de prolonger, et il l'a encore répété cette semaine dans un entretien accordé à Sky Sports. "Je veux rester à Chelsea jusqu'à mes 40 ans", a-t-il notamment confié.