Lamine Yamal "n'est pas Ronaldo" ! Le retour sur terre

Florent Malouda a mis en garde contre toute surenchère autour de Lamine Yamal, estimant que les comparaisons avec Messi et Cr7 sont « excessives ».

Interrogé par Racing Tipster, l'ancien joueur de l'équipe de France et de Chelsea, Florent Malouda, a fait l'éloge du jeune ailier du Barça et de l'Espagne, mais a résisté à la tentation de le surestimer. Il a déclaré que comparer le joueur de 17 ans à Messi et Ronaldo était « excessif en ce moment » et a souligné l'importance de ne pas « effacer sa propre personnalité ».

Interrogé sur ce que Yamal doit faire pour atteindre le niveau de Messi ou Ronaldo, Malouda a répondu : « C’est trop pour le moment, et cela efface aussi en quelque sorte sa propre personnalité. Il s’inspire probablement d’un mélange des deux, mais on voit qu’il a sa propre touche. Il a sa propre personnalité. Bien sûr, il est encore jeune, mais tellement expérimenté. Je ne suis pas sûr que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi aient fait ce qu’il a fait à son âge. Maintenant, il s’agit davantage de longévité et de sa capacité à non seulement maintenir ce niveau, mais aussi à progresser. Nous pourrons comparer les trois joueurs s’il se fixe des objectifs à atteindre et s’il est capable d’exploiter pleinement son talent. Il ne doit pas se contenter de ce qu’il fait, car il se sent désormais à l’aise. S’il se fixe un niveau élevé à la hauteur de son talent, je pense qu’il pourra être comparé à ces deux-là, qui sont dans une catégorie à part. Mais il a encore beaucoup d’années et de matchs devant lui pour confirmer qu’il peut exploiter pleinement son potentiel. » Les commentaires de Malouda font suite à la défaite cuisante du Barça et de Yamal en demi-finale de Ligue des champions. Joueur influent de l'équipe d'Hansi Flick cette saison, Yamal n'a finalement rien pu faire pour empêcher l'Inter de se qualifier pour la finale.

Yamal et ses coéquipiers devront vite se reprendre, car ils ont un titre de champion d'Espagne à remporter. Avec quatre points d'avance sur son rival de toujours, le Real Madrid, le Barça se rapproche du titre de champion et a la possibilité de le remporter lors d'un derby contre l'Espanyol, qui pourrait se jouer à huis clos. Cependant, avant cela, ils doivent affronter un Clasico colossal qui déterminera en grande partie le vainqueur du trophée de la Liga cette saison.