FC Barcelone vs Espanyol Barcelone

Peu de joueurs sont plus intéressants à regarder que Lamine Yamal, qui explore ses capacités footballistiques cette saison.

Yamal explose, lui qui est désormais titulaire régulier à Barcelone cette saison. Pour cela, les fans du Barça doivent remercier Xavi Hernandez.

Selon MD, c'est son intervention qui a fait la différence lorsque Lamine Yamal était courtisé par le Paris Saint-Germain. Le président Joan Laporta a déclaré publiquement qu'il avait refusé une offre de 250 millions d'euros plus tôt cette année, mais le joueur de 17 ans n'a jamais été proche d'aller au Parc des Princes cet été.

Cependant, l'année précédente, avant que Lamine Yamal n'ait 16 ans et ne signe son premier contrat professionnel, le PSG lui a fait tourner la tête avec une offre importante. Xavi a parlé avec Lamine Yamal et lui a expliqué que si ce qui le motivait était de rester à Barcelone, alors il s'assurerait qu'il fasse ses débuts dans l'équipe première. En échange, il devrait signer son premier contrat professionnel avec le club, ce qu'il a fait il y a deux étés.

L'agent Ivan de la Pena a également fait sa part pour s'assurer que Lamine Yamal reste au club, et il est noté, entre guillemets, que ce n'est qu'après cela que son représentant actuel Jorge Mendes a « convaincu » les parents de l'adolescent de signer avec lui.

Mendes a une relation solide avec Barcelone et Laporta, mais c'est également le cas avec le PSG et son directeur sportif Luis Campos. En fin de compte, en tant qu'agent, il est dans son intérêt que ses clients déménagent, car il recevra souvent un pourcentage. Pendant un certain temps au moins, il semble que Barcelone ait désormais verrouillé Lamine Yamal.