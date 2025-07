FC Barcelone vs Villarreal

Le FC Barcelone a annoncé que Lamine Yamal serait son nouveau numéro 10, tout en confirmant le renouvellement de son contrat.

Le club blaugrana s'est assuré les services de son talentueux joueur jusqu'en 2031, grâce à un contrat de six ans.

Les Blaugrana ont annoncé que Lamine Yamal serait leur nouveau numéro 10 via une vidéo, avec une fresque murale peinte dans son quartier de Rocafonda à Mataro, une ville proche de Barcelone. Lamine Yamal hérite du numéro d'Ansu Fati, qui avait lui-même succédé à Lionel Messi et Ronaldinho.

S'adressant aux médias du club de Barcelone après le renouvellement, qui le maintiendra au club jusqu'à l'âge de 23 ans, il a décrit cela comme « un rêve ».

L'article continue ci-dessous

« C'est un rêve depuis que je suis jeune, et je suis très heureux, avec toute ma famille ici. C'est un rêve.

Le club, c'est ma vie. Je suis ici depuis l'âge de sept ans, c'est ma maison. Arriver en équipe première depuis La Masia est un rêve, maintenant je réalise ce rêve, et je dois continuer à travailler. »

En ce qui concerne ses objectifs, le jeune homme qui vient d'avoir 18 ans avait clairement en tête la victoire.

« Gagner, toujours gagner, prendre du plaisir et continuer à progresser. Mais surtout gagner. »

« [Aux fans, je voudrais dire que] j'ai vraiment hâte de jouer dans le nouveau stade, nous allons beaucoup nous amuser et nous allons gagner, sans aucun doute. »

Son nouveau contrat permettra d'écarter tout intérêt de la part d'autres grands clubs. La saison dernière, le Paris Saint-Germain s'était renseigné sur le jeune joueur alors âgé de 16 ans, avec des chiffres avoisinant les 200 millions d'euros pour le jeune prodige. Il dispose d'une clause libératoire d'un milliard d'euros et devrait devenir l'un des joueurs les mieux payés de Barcelone, avec un salaire de base de 8 millions d'euros par an. Ce salaire sera complété par des primes et devrait également augmenter avec le temps.

Renouvellements de contrat à l'horizon

Il est toutefois peu probable que ce soit son dernier renouvellement de bail avant 2031. Lamine Yamal est déjà comparé à Lionel Messi, qui a bénéficié de renouvellements quasi constants, avec des augmentations de salaire tous les deux ans pour l'Argentin. Si Lamine Yamal continue à progresser, son agent Jorge Mendes renégociera sans doute régulièrement avec le Blaugrana.