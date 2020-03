L’Allemagne table sur un report de l’Euro

Par le biais de sa Ligue de football, l’Allemagne a indiqué qu’elle comptait sur un report de la phase finale de l’Euro.

Il n’y a pas que l’ qui espère voir le championnat d’Europe des Nations 2020 reporté à une date ultérieure. C’est aussi le cas de l’ . Les dirigeants d’Outre-Rhin vont militer dans cette optique à l’occasion de la réunion de l’UEFA, prévue ce mardi.

Christian Seifert, le président de la Ligue Allemande de football (DFL), a fait savoir qu’il tablait « fermement sur un report de l' . Je pars du principe qu'après mardi, les ligues nationales auront plus de marge de manœuvre ». L’idée est de pouvoir terminer les championnats et éviter une catastrophe économique pour les clubs.

Le dirigeant allemand a rappelé qu’une grande partie des clubs survivent grâce aux droits TV et qu’il est important de terminer la compétition : « Il va arriver un point où ces clubs sans public, sans droits télé et sans revenus de sponsoring vont être menacés dans leur existence même, et avec eux des milliers d'emplois ».

Pour rappel, la a été suspendue vendredi et cet arrêt du championnat a été prolongé ce lundi.