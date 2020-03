Coronavirus - L'appel aux dons de Paul Pogba

Le Français a lancé un appel aux dons avec l'aide d'Unicef, afin de récolter des fonds destinés à aider le personnel médical face au coronavirus.

Souvent inspiré sur les terrains, bien qu'il en est trop souvent éloigné ces derniers mois car sujet à des blessures, Paul Pogba l'est aussi en dehors ces derniers jours. Alors que l'épidémie de coronavirus ne cesse de se propager un peu partout dans le monde, et notamment en , où les mesures se font de plus en plus drastiques, le joueur de est impliqué. Conscient de sa notoriété importante, le Champion du monde oeuvre comme il peut.

D'abord, Paul Pogba avait par exemple publié vendredi sur ses réseaux sociaux une image incitant les gens à utiliser le geste devenu emblématique du vainqueur de la en France. Une image accompagnée d'un texte : "Nous devons tous être prêts pour le coronavirus. Dabez quand vous toussez, quand vous éternuez, dabez pour battre le coronavirus". Ce dimanche, le milieu de terrain est allé encore plus loin, lui qui a lancé un appel aux dons.

L'article continue ci-dessous

L'objectif initial est fixé à 30 000 euros

À lo'ccasion de son 27e anniversaire, Paul Pogba a ainsi décidé de lancer une cagnotte, non sans l'aide d'Unicef, pour combattre le coronavirus. "L'impact d'une épidémie à grande échelle, notamment sur les enfants pauvres et vulnérables, peut être immense. L'Unicef aide à prévenir la propagation du #Coronavirus en fournissant des fournitures médicales vitales, en consultant les communautés et en oeuvre des campagnes de prévention. C'est une priorité d'arrêter la propagation de ce nouveau virus, et la désinformation qui se propage aux côtés", est précisé dans le message posté par le joueur sur ses réseaux sociaux.

Plus d'équipes

L'objectif initial est fixé à 30 000 euros, et le principal intéressé s'est engagé à doubler le montant finalement récolté avec ses propres fonds. Une belle initiative, destinée à acheter des gants pour le personnel sanitaire, des masques ainsi que des lunettes de protection. Avis à votre générosité !