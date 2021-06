L'Allemagne n'est pas outsider contre la France, selon Neuer

Le gardien de but a affiché la confiance en son équipe avant d'affronter l'un des favoris du tournoi.

Le gardien de l'équipe d'Allemagne, Manuel Neuer, a déclaré que son équipe n'avait pas l'impression d'être un outsider alors qu'elle se prépare à affronter la France, championne du monde en titre. La première journée du groupe F ce mardi verra s'affronter les deux derniers vainqueurs de la Coupe du monde, beaucoup voyant la France, en particulier, comme l'une des équipes favorites pour remporter l'Euro 2020 cet été.

Mais Manuel Neuer pense que l'Allemagne est également une équipe qui mérite d'être citée parmi cette liste et d'être respectée, car il pense que le match de ce mardi devrait être assez équilibré. "Nous savons que nous devons quelque chose aux fans après le dernier tournoi [la Coupe du monde 2018]", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Nous essayons de les rendre fiers et avons besoin de tout leur soutien. L'ambiance entre nous est très bonne. Nous avons la volonté de battre la France".

"Nous ne nous considérons pas comme l'outsider. La France a une équipe incroyable mais nous sommes prêts à nous battre et à jouer un bon match. Nous sommes vraiment impatients de jouer ce match. Je joue avec Benji et Lucas, aussi avec Tolisso. Ils ont des joueurs qui se donnent toujours à fond. Ils sont très dynamiques et très forts dans le combat. Surtout dans les airs, ils sont vraiment à fond et ils sont présents. Mais ils ne peuvent pas tout défendre non plus", a conclu Manuel Neuer.

Löw et la surprise Goretzka

L'article continue ci-dessous

Un coup de pouce potentiel pour l'Allemagne pourrait être le retour de Leon Goretzka, qui à l'origine était censé manquer le match d'ouverture, lui qui a déjà manqué les matches de préparation. Le milieu de terrain du Bayern Munich souffre d'une blessure musculaire depuis le mois de mai, mais le sélectionneur Joachim Löw a fait une annonce surprenante en déclarant que Leon Goretzka pourrait, finalement, figurer dans le groupe.

"À part Jonas Hofmann, tous les joueurs se sont entraînés", a déclaré Joachim Löw devant les médias. "Leon Goretzka aussi. Leon a fait quatre ou cinq séances avec l'équipe. Il a fait une très, très bonne impression. D'après notre service médical, il n'y a plus de risque. Je parlerai à Léon Goretzka après la dernière séance d'entraînement. Bien sûr, il ne sera pas dans le onze de départ. Je discuterai avec lui et avec les médecins. Ensuite, nous verrons s'il peut être là - même pour une période plus longue. Pour le moment, je ne peux pas juger pleinement."

Le sélectionneur de l'Allemagne a hâte de débuter la compétition : "J'ai voyagé à Munich aujourd'hui avec beaucoup d'impatience et de tension. Le premier match contre les champions du monde en titre est toujours quelque chose de spécial. Je suis heureux que les spectateurs soient à nouveau là. Vous pouvez le ressentir tout de suite. C'était un sentiment formidable même lorsqu'ils nous regardent à la télévision. Nous nous sommes très bien préparés au cours des deux dernières semaines et avons fait quelques pas dans la bonne direction. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe, mais aussi beaucoup d'énergie et de motivation".