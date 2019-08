L’Ajax tenu en échec par l’APOEL (0-0)

Le club amstellodamois n’a pas été capable de se dominer l’APOEL Nicosie, ce mardi en barrage aller de la Ligue des Champions.

L’ d’Amsterdam se déplaçait en grand favori ce mardi du côté de Nicosie, la capitale chypriote. Les demi-finalistes de la précédente Ligue des Champions se mesuraient à l’équipe locale de l’APOEL. Sur le papier, la mission paraissait abordable, mais les Néerlandais n’ont pas réussi à glaner la victoire qu’ils convoitaient.

L'APOEL méritait mieux

Les champions de se sont heurtés à une formation d’APOEL, mais qui n’a pas fait que défendre par ailleurs. Au cœur de la seconde période, les locaux ont même enchainé plusieurs tentatives vers les buts adverses. Mais ni Matic (58e), ni Sousa (58e, 70e), ni Merkis (59e) n’ont réussi à tromper Onana. De sérieuses alertes que la bande à Thomas Doll pourrait regretter lors du match retour, tout comme les tirs non-convertis d’Ioannou (25e) et Al-Tamari (29e).

Cet Ajax-là était vraiment prenable. Est-ce parce que ce n’est que le début de la saison et que la formation de Ten Hag n’a pas encore réussi à retrouver ses automatismes de l’exercice écoulé ? Ou est-ce parce que Matthijs De Ligt et Frenkie De Jong, partis cet été, ont laissé un grand vide de l’onze des quadruples champions d’Europe ? Le débat est ouvert.

Tout en livrant une prestation moyenne, l’Ajax aurait quand même pu l’emporter. Le début de match a été largement en sa faveur, et aurait pu déboucher sur l’ouverture du score si Belec, le portier de l’APOEL, ne s’était pas opposé aux frappes de Blind (12e) et de Tadic (13e). En début de deuxième mi-temps, rebelote, et c’est Donny Van De Beek, qui a manqué de donner la victoire aux siens en ratant sa reprise près du but (48e).

À noter que les Néerlandais ont terminé le match à dix suite à l’expulsion de Mazraoui (80e), auteur d’un gros tacle par derrière sur un joueur adverse qui filait vers le but. Le Marocain manquera aux siens au retour. L’Ajax peut quand même garder le moral, surtout en se rappelant que 0-0 c’était déjà le score du barrage aller de la saison écoulée face au . Et on connait le parcours qui s’en est suivi derrière.

Deux autres matches barrages ont eu lieu en C1 ce mardi et ils ont vu Slavia Prague et le Club Bruges s’imposer à l’extérieur et sur le score de 1-0 contre respectivement Cluj et LASK Linz. Mercredi soir, trois autres parties devraient avoir lieu, dont un alléchant -Krasnodar.